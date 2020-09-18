Парламент Армении ратифицировал соглашение о финансовом сотрудничестве между  Арменией и Германией

Парламент ратифицировал соглашение между правительствами Армении и Германии о финансовом сотрудничестве до 2018 года. Как передает «Арменпресс», подписанный 7 апреля 2020 г. проект Закона “О ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве до 2018 года” на заседании НС получил 111 голосов “за”.

Представив его на заседании НС, замминистра экономики РА Варос Симонян отметил, что это рамочное соглашение. Это та правовая основа, которая позволит правительствам Армении и Федеративной Республики Германия обеспечить сотрудничество. Это соглашение предусматривает, что Армения сможет получать кредиты и гранты от Германии. Согласно соглашению, эти средства будут направлены на 4 основных направления: биоразнообразие в Армении в рамках программы устойчивого местного развития, развитие возобновляемых источников энергии, финансирование жилых районов, продвижение торговли через Германо-армянский фонд. По трем из указанных четырех направлений уже подписаны соглашения.

Соглашение, связанное с первым, было подписано в 2018 году - это программа “Биоразнообразие и стабильное местное развитие. Армения” сроком на 8 лет, стоимость программы -23 млн 208 000 483 евро, 13 центов. Стоимость всей программы - это грант Армении. Вторая - это программа “Развитие возобновляемой энергетики”, кредитная программа на 18 лет, сумма кредита составляет 20 миллионов евро, грант, помимо кредита, составляет 2 миллиона 146 000 727 евро 25 центов. Третья программа - это кредитная программа “Финансирование жилищного строительства”, 5 этап. Кредитное соглашение подписано 6 декабря 2019 года ЦБ и KFW Bank. Срок кредита - 15,5 года, общая сумма кредита - 20 миллионов евро. Грант составляет 375 000 евро.

Четвертая программа, которая находится на стадии переговоров, - программа “Стимулирование торговли посредством Германо-армянского фонда”. Сумма кредита составляет 25 миллионов евро, гранта - 400 000 евро. Ожидается, что она будет подписана до конца года.

Анна Григорян