Пандемия COVID-19 привела к серьезным потрясениям в здравоохранительной, социальной и экономической системах стран всего мира. Необходимы глобальные изменения для противостояния этим потрясениям и большей подготовки к подобным проблемам в будущем. Книга учредителя и президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба “COVID-19: The Great Reset”, написанная в соавторстве с основателем “The Monthly Barometer” Тьерри Малере, посвящена именно этой проблеме.

Как передает «Арменпресс», авторы представляют истоки феномена, ставшего причиной мирового кризиса, и отмечают, причины необходимости переустройства мировой социальной, экономической и политической системы, чтобы быть готовыми и в дальнейшем сталкиваться с подобными проблемами.

Клаус Шваб и Тьерри Малере, говоря о переменах, происходящих в мире вследствие пандемии и их негативном влиянии в глобальном плане, коснулись теории “квантовой политики”, выдвинутой президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Исходная точка заключается в том, что сложные задачи ограничивают наши знания и способность восприятия. Следовательно, увеличивающиеся проблемы в буквальном смысле подавляют способность политиков и вообще лиц, принимающих решения, принимать обоснованные решения. Физик-теоретик, ставший главой государства, (президент Армении Армен Саркисян), выразил эту точку зрения, когда формулировал выражение “квантовая политика”, подчеркнув, каким образом классический мир постньютоновской физики, линейной, предсказуемой и в каком-то смысле даже детерминистской, уступает место квантовому миру, сильно взаимосвязанному и неопределенному, очень запутанному и изменяющемуся в зависимости от позиции исследователя. Эта фраза напоминает квантовую физику, которая объясняет, как все работает и наилучшим образом описывает характер взаимодействующих частиц и сил, составляющих материал. “Пандемия COVID-19 обличила этот квантовый мир”, - отмечают авторы книги.

Книга состоит из трех глав. В первой главе представляется влияние, оказанное пандемией, на пять макро категорий: экономические, социальные, геополитические, экологические и технологические факторы. Во второй главе говорится о влиянии на микро-уровне на промышленные специальные направления и компании. И, наконец, третья глава касается версий возможных последствий на индивидуальном уровне. Авторитетная платформа Modern Diplomacy, обращаясь к книге “COVID-19: The Great Reset”, отмечает, что в условиях пандемии, постигшей весь мир, эта работа весьма уникальна.

К концу 2020 года книгу планируется перевести на ряд языков.