Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19

Антибиотик азитромицин, который используется для борьбы с осложнениями при COVID-19, может вызвать сердечный приступ при совместном использовании с рядом других препаратов. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса в Чикаго. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в журнале JAMA Network Open.

Специалисты изучили сведения о более чем 44 миллионах пациентов и сравнили результаты групп, принимавших амоксициллин и азитромицин соответственно.

Выяснилось, что совместный прием азитромицина и препаратов, которые влияют на электрические импульсы сердца, связан с 40-процентным увеличением частоты нарушений сердечной деятельности, такими как обмороки, учащенное сердцебиение и даже остановку сердца. К подобным лекарствам относятся препараты от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.

Ранее американская кардиологическая призвала медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие в качестве побочного эффекта сердечную аритмию. В список попали и некоторые препараты от COVID-19. В числе таких лекарств авторы назвали хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин — все они, согласно выводам врачей, могут вызывать нарушения сердечного ритма.