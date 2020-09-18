Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19

Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19

Антибиотик азитромицин, который используется для борьбы с осложнениями при COVID-19, может вызвать сердечный приступ при совместном использовании с рядом других препаратов. К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса в Чикаго. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в журнале JAMA Network Open.

Специалисты изучили сведения о более чем 44 миллионах пациентов и сравнили результаты групп, принимавших амоксициллин и азитромицин соответственно.

Выяснилось, что совместный прием азитромицина и препаратов, которые влияют на электрические импульсы сердца, связан с 40-процентным увеличением частоты нарушений сердечной деятельности, такими как обмороки, учащенное сердцебиение и даже остановку сердца. К подобным лекарствам относятся препараты от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.

Ранее американская кардиологическая призвала медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие в качестве побочного эффекта сердечную аритмию. В список попали и некоторые препараты от COVID-19. В числе таких лекарств авторы назвали хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин — все они, согласно выводам врачей, могут вызывать нарушения сердечного ритма.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации