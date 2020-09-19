В Армении подтверждено 244 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 11:00 часов 19 сентября в Армении подтверждено в целом 47 154 случая заболевания коронавирусом, из которых 42.551 выздоровевшие, 928 - скончавшиеся.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав РА.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 3.390 пациентов. Всего было проведено 259.664 теста.

18 сентября было проведено 3.737 тестов, из которых подтверждено 244 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 182 человека.

Зарегистрировано 2 случая смерти. Пациентами были 46-летняя женщина и 88-летний мужчина. У последнего были сопутствующие хронические заболевания.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.