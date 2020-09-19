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По инициативе Анны Акопян пройдут военные учения для женщин 18-27 лет

По инициативе Анны Акопян пройдут военные учения для женщин 18-27 лет

По инициативе супруги премьер-министра РА Анны Акопян и при поддержке Минобороны РА для женщин будут проведены учения по начальной военной подготовке. Прием заявок начнется 1 октября. 

Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь Анны Акопян Асмик Арутюнян.

Для участия  в  программе  могут обратиться представительницы женского пола в возрасте 18-27 лет. 

В рамках программы участницы пройдут подготовку в казарменных условиях в течение 45 дней, приобретая воинские  навыки и умения. Повседневная жизнь участников сборов будет организована по стандарту, принятому в Вооруженных силах, согласно распорядку дня воинской части: подъем в 6:30 утра, зарядка, завтрак, занятия в классе и  полевых условиях и т.д. Запрещаются посещения, увольнения с места нахождения воинской части, отпуска, а также использование мобильных телефонов с возможностью видеозаписи на территории воинской части. 

До включения в  программу кандидаты примут участие в собеседовании, пройдут комплексное медицинское обследование,   психологическое тестирование (ориентация кандидатов, способность адаптации к условиям службы, стрессоустойчивость и др.), После этого они сдадут нормативы физической подготовки. По окончании тренинга будет организовано финальное тестирование участников. Участники, показавшие наилучшие результаты, при желании будут иметь возможность служить в ВС РА в качестве военнослужащего-контрактника, поступив на службу на условиях и по месту, определенных Министерством обороны РА. 

Анна Акопян примет участие в учениях в начале и в конце.

В этом году желающие могут отправить заявки (копию паспорта и резюме) в офис Анны Акопян с 1 по 31 октября по адресу [email protected]


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