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Премьер-министр обсудил с членом Совета директоров Lydian ситуацию вокруг Амулсара

Премьер-министр обсудил с членом Совета директоров Lydian ситуацию вокруг Амулсара

Премьер-министр Никол Пашинян принял члена Совета директоров компании “Lydian Canada Ventures” Джеффри Коуча и исполнительного директора компании “Лидиан Армения” Айка Алояна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации вокруг программы Амулсара.

Премьер-министр еще раз подчеркнул, что для него лично и для правительства первостепенным является сбалансированный интерес Республики Армения, в том числе и интерес общин, на которые может быть оказано воздействие, и все решения будут приняты в этом контексте.


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