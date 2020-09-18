В Израиле официально открылось посольство Армении

Израильские СМИ сообщают, что в Тель-Авиве официально открылось посольство Армении в Израиле.

Как сообщает «Арменпресс», на церемонии открытия посольства присутствовал глава департамента “Евразия-2” МИД Израиля Ицхак Кармел-Каган.

Посол Армении в Израиле Армен Смбатян в своем выступлении обстоятельство, что посольство начинает свою работу в канун Нового года по еврейскому календарю, назвал символичным. Пользуясь случаем, он поздравил всех граждан Израиля с праздником Рош ха-Шана, пожелав Израилю мира и процветания, а жителям страны - здоровья и успехов.

Ицхак Кармел-Каган, в свою очередь, приветствовал от имени Израиля открытие посольства Армении в Израиле, подчеркнув, что развитие отношений между двумя странами является важным процессом, а проведение открытого и конструктивного диалога позволит решить любую проблему, если в будущем они возникнут.