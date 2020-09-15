В армянской общине Бейрута случаи пожаров в городе не считают случайностью

Взрыв и пожары в столице Ливана Бейруте, произошедшие в течение месяца, представители армянской общины не считают случайностью.

В беседе с «Арменпресс» главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян, говоря о пожаре, вспыхнувшем 15 сентября в строящемся торговом комплексе в центре Бейрута, отметил, что пока не ясно, почему вспыхнул пожар.

“К счастью, взрыва не было, однако подобные инциденты этих дней создают очень плохие ощущения. После взрыва, произошедшего месяц назад, эти пожары дают поводы для подозрений, а также создается паника, складывается тяжелая морально-психологическая ситуация”, - отметил Гантаарян и добавил, что, к счастью, пострадавших нет.

Главный редактор газеты “Зартонк” Севак Акопян сообщил, что наивно все эти события считать случайностью. В Бейруте в течение месяца произошли 3 случая - взрыв в порту, затем пожар вновь в порту и сейчас пожар в новом строящемся торговом центре. Пока не сообщается, что стало причиной пожара, но думаю, что все это происходит в атмосфере общей подавленности”, - отметил Акопян

Пожар в новом строящемся торговом центре уже потушен.

4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. В результате взрыва были уничтожены и повреждены многочисленные дома, более 300 000 человек остались без крова. Погибли 190 человек, пострадали 6 500.

По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало возгорание более 2 700 тонн аммиака, хранящегося на складе в порту при проведении сварочных работ.

10 сентября на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, находящемся на территории порта Бейрута в Ливане, вновь вспыхнул пожар, пострадавших не было.

Лилит Демурян