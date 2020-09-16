Парламент Армении определил число членов комиссии по рассмотрению действий по преодолению COVID-19

Национальное собрание Армении установило число членов следственной комиссии по изучению действий правительства и комендатуры в вопросе преодоления эпидемии COVID-19. Как сообщает Арменпресс, проект решения об определении эффективности мероприятий правительства и комендатуры по предотвращению распространения эпидемии COVID-19, смягчению или ликвидации последствий эпидемии этого вируса, а также количества членов следственной комиссии, изучающей эффективность и правомерность ограничений прав и основных свобод человека в период чрезвычайного положения, на заседании НС получил 110 голосов “за”, 5 воздержавшихся.

Как сообщил представитель инициативной группы, руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян, фракция предложила, чтобы в комиссии было 12 членов, то есть 7 членов от правящей фракции “Мой Шаг”, 3 члена - от фракции “Процветающая Армения” и 2 члена - от фракции “Просвещенная Армения”.

Руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц в своем выступлении перед голосованием в порядке введения подчеркнула, что во всем мире пандемия еще не преодолена. “Более того, сегодня многие ученые, врачи пытаются выяснить истинное происхождение COVID-19, что даст возможность понять, каковы те эффективные защитные и профилактические меры, которые позволят уберечь общественность от инфекции. Следовательно, остаются мнения, что создание подобной следственной комиссии на данный момент, как минимум, непонятно. Тем не менее, фракция “Мой шаг” не будет препятствовать созданию следственной комиссии, предложит кандидатуры депутатов, которые войдут в состав”, - сказала Макунц и подчеркнула, что они не считают, что на данном этапе она будет эффективной.

Накануне этот вопрос бурно обсуждался в зале заседаний парламента. Были различные мнения. Артем Царукян из “Процветающей Армении” подчеркнул, что нужно инвентаризировать, зафиксировать, что было сделано неполноценно, а что было сделано правильно. “Следственная комиссия, кроме фиксации проблем, должна также сделать и серьезные предложения о том, что мы должны делать в дальнейшем, чтобы и улучшать цифры, и быть в лучшем положении в регионе”, - отметил депутат.

Карен Симонян из фракции “Просвещенная Армения” отметил, что для того, чтобы застраховаться от дальнейших ошибок, необходимо всеми возможными способами выявить все те неправильные меры, которые были применены. “Невозможно, чтобы в столь масштабной работе не было бы ошибок”, - сказал он.

Ален Симонян из “Моего шага” положительно оценил идею создания комиссии, выразил желание войти в ее состав. “Но не в том контексте, который здесь часто преподносится. Я хочу обсудить и те действия, которые имели место не только со стороны представителей конкретных органов, но и со стороны партнеров оппозиции”, - сказал Симонян.

Анна Григорян