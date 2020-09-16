В результате провокации ВС Азербайджана погиб военнослужащий-контрактник

В последние дни на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы азербайджанская сторона вновь проявляла активность и, способствуя росту напряженности на передовой, пыталась проводить укрепительные работы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.

“С целью подавления активности противника и предотвращения дальнейших обострений передовые подразделения ВС Армении были вынуждены предпринять соответствующие действия.

В результате очередной провокации противника 16 сентября на боевой позиции одной из воинских частей, дислоцированной в северо-восточном направлении, смертельные огнестрельные и осколочные ранения получил военнослужащий контрактной службы, младший сержант Овик Тамазян.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

Всю ответственность за сложившуюся ситуацию и рост напряженности на границе несет военно-политическое руководство Азербайджана”, - говорится в сообщении министерства.