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Анна Акопян подала в отставку с должности главы попечительского совета фонда «Город улыбок»

Анна Акопян подала в отставку с должности главы попечительского совета фонда «Город улыбок»

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян подала в отставку с должности председателя попечительского совета благотворительного фонда «Город улыбок». Как сообщает Арменпресс, Акопян написала об этом на своей странице в Facebook.

«Дорогие соотечественники, этим объявлением я прекращаю полномочия председателя попечительского совета благотворительного фонда “Город улыбок”», - написала Акопян и выразил уверенность, что дети находятся в надежных руках.

Благотворительный фонд «Город улыбок» помогает детям и молодым людям с онкологическими заболеваниями и болезнями крови.


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