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Эксперт заявила, что у вакцинированных больше антител, чем у перенесших COVID

Эксперт заявила, что у вакцинированных больше антител, чем у перенесших COVID

Вакцина от коронавируса дает уровень антител в несколько раз выше, чем у переболевших, сказала главный врач Инфекционной больницы №1, главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина, которая прошла вакцинацию, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Вакцинацию я перенесла очень хорошо, повышения темпDературы не было, был только легкий дискомфорт в области введения (препарата - ИФ), который длился несколько часов. А теперь у меня высокий уровень антител - 1600, в несколько раз выше, чем у переболевших", - заявила Сметанина журналистам в среду.

Как пояснила инфекционист, регистрации вакцины против коронавирусной инфекции Sputnik V в августе этого года предшествовала колоссальная работа российских ученых и врачей, которые внесли свой вклад в ее создание и проведение клинических испытаний.

"В России накоплен огромный позитивный опыт по созданию вакцин, иммунобиологических лекарственных препаратов - мы применяем их десятилетиями и действительно видим эффективность - крайне показательной в этом плане является вакцинопрофилактика гриппа - лица, сделавшие прививку, не заболевают, либо болезнь у них протекает в легкой форме", - подчеркнула Сметанина.

 


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