После азербайджанской провокации подобная реакция министра обороны предсказуема: МО Армении

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян отреагировала на заявление министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, согласно которому он приказал поддерживать высокую боевую готовность и бдительность личного состава.

«Обеспокоенная реакция министра обороны после азербайджанской провокации вполне предсказуема», - в беседе с Арменпресс сказала Шушан Степанян.

Отметим, что коснувшись ситуации на передовой, Гасанов отметил, что он также отдал приказ немедленно и решительно предотвратить «возможные широкомасштабные провокации со стороны Вооруженных сил Армении в различных направлениях».

Это заявление следует за действиями Вооруженных сил Азербайджана в северо-восточной части армяно-азербайджанской государственной границы, когда они пытались провести фортификационные работы, способствуя росту напряженности на линии фронта. Для подавления активности противника и предотвращения дальнейшей эскалации передовые подразделения Вооруженных сил Армении были вынуждены принять соответствующие действия.

В результате очередной провокации противника 16 сентября младший сержант Овик Тамазян получил смертельное огнестрельное ранение. Подробности инцидента уточняются. «Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и рост пограничной напряженности лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - сообщили в МО Армении.