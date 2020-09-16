Введение вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" добровольцам, участвующим в пострегистрационных исследованиях, должно проводиться натощак, за сутки необходимо воздержаться от интенсивных занятий физкультурой, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020, с которым ознакомились РИА Новости.

"Введение вакцины или плацебо проводится натощак", - говорится в документе.

Рекомендуется также воздержаться от интенсивных занятий физкультурой и контактных видов спорта за сутки перед вакцинацией, уточняется в протоколе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В течение 24 часов после вакцинации не следует садиться за руль автомобиля, отмечается в документе.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования вакцины.