Резиденция Национального собрания Арцаха будет перенесена из Степанакерта в Шуши

9 мая 2022 года, по случаю 30-летия освобождения города-крепости, резиденция Национального собрания Республики Арцах будет перенесена из столицы Степанакерта в Шуши.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

«Я рад, что в ответ на свое предложение, сделанное несколько недель назад с трибуны парламента, я уже получил положительный отклик фракций «Свободная Родина - ОГС» и «Справедливость». Думаю, что и другие фракции НС присоединятся к позиции своих коллег. Во время моего рабочего визита в Шуши мы на месте обсуждали возможность выделения парламенту недостроенного здания суда, строительство которого, согласно моему поручению, скоро возобновится. Я считаю, что это решение имеет как политическое, так и практическое значение, а также символическое значение своеобразного переосмысления нашего исторического города-победителя», - отметил Араик Арутюнян.