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Тоноян выразил МККК обеспокоенность в связи с азербайджанскими видео об Алавердяне

Тоноян выразил МККК обеспокоенность в связи с азербайджанскими видео об Алавердяне

Министр обороны Армении, председатель комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести Давид Тоноян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Клэр Мейтро.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Давид Тоноян коснулся распространяющихся в азербайджанских СМИ видеороликов о Гургене Алавердяне и выразил главе ереванского офиса МККК обеспокоенность министерства обороны Армении по поводу их содержания.

Министр обороны отметил, что воспрепятствование властями Азербайджана визита представителей Бакинского офиса МККК к Гургену Алавердяну является грубым нарушением международно закрепленных прав, в частности, обязательств Азербайджана по международному гуманитарному праву.

В то же время министр обороны поблагодарил руководителя ереванского офиса МККК за усилия, предпринятые делегацией по защите прав военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана.

В свою очередь, глава ереванского офиса МККК заверила, что делегация МККК предпринимает все необходимые шаги для обеспечения процедур, исходящих из статуса Гургена Алавердяна и других.


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