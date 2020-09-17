Экс-начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение

Бывшему начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение по ст. 164 УК Армении (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, в качестве меры пресечения в отношении Гаспаряна избрана подписка о невыезде.

Отмечается, что 8 августа 2020 года, в районе 16:20 часов, Гаспарян заметил, что участок принадлежащего его семье дома в селе Драхтик общины Шогакат Гегаркуникской области с воздуха снимается на камеру с дрона. Экс-начальник нашел хозяев дрона: ими оказались журналисты радиостанции «Азатутюн».

Гаспарян начал ругать их нецензурной бранью и угрожать им, заставив удалить записи, после чего покинул их.