Гуманитарная инициатива «Аврора» присудила пятую ежегодную премию «Аврора» Фартун Адан и Ильвад Эльман, матери и дочери, которые возглавляют Центр мира и прав человека «Эльман» в Сомали. Став лауреатам премии, они получат награду в 1 млн долларов и уникальную возможность продолжить эстафету добра, поддержав вдохновившие их гуманитарную деятельность организации. Фартун Адан и Ильвад Эльман решили разделить 1 млн долларов между тремя организациями – Love Does, Фондом Panzi и Prajwala – которые отстаивают свободу и права человека, оказывают медицинскую помощь уязвимым сообществам и спасают жертв сексуальной эксплуатации и торговли людьми. Фартун Адан и Ильвад Эльман были выбраны среди героев «Авроры» – 2020, или финалистов, чьи имена были названы 24 апреля 2020 года.

Помимо сомалийских правозащитниц, в число этих выдающихся деятелей входят конголезская активистка Анжелик Намайка, основатели спасающей беженцев организации Софи Бо и Клаус Фогель, а также педагог из Афганистана Сакина Якуби. На сегодняшний день «Аврора» запустила или поддержала многочисленные проекты в почти 30 странах, изменив жизни около 1 млн человек, пострадавших от ужасов войны, голода, отсутствия медицинской помощи, геноцида или нарушений прав человека. Премия «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится расширить глобальное гуманитарное движение, помогая гуманитарным деятелям всего мира продолжить эстафету добра. Вот уже много лет Фартун Адан и Ильвад Эльман сражаются за права женщин, способствуют мирному процессу и занимаются реабилитацией детей-солдат. Их мужество, стойкость и неизменная преданность народу Сомали принесли матери и дочери международное признание. «Фартун Адан и Ильвад Эльман воплощают в себе дух премии «Аврора» и нашей философии благодарности в действии, и мы очень рады возможности выразить им наше глубочайшее восхищение и признательность за выдающуюся работу, которую они делают в Сомали. Они дарят людям второй шанс и надежду на будущее и вдохновляют их жить полноценной жизнью. Их мужество, жертвенность, альтруизм и идеализм, равно как и их достижения, отражают ценности созданного «Авророй» глобального движения», – отметил Вартан Грегорян, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» и член Отборочной комиссии премии «Аврора».

www.auroraprize.com В посвященном объявлению лауреата видео лорд Ара Дарзи, руководитель Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона и председатель Отборочной комиссии премии «Аврора», заявил: «2020-й оказался очень непростым годом. И все же, как и все кризисы, он сплотил нас. Во время пандемии COVID-19 в мире появилось много подобных Фартун и Ильвад современных героев, которые напоминают нам о нашей общей человечности». «В течение последних пяти лет «Аврора» несла в мир идею о том, что добрые поступки, когда их много, способны изменить ситуацию к лучшему, и бесстрашный активизм Фартун и Ильвад – живое тому подтверждение», – сказала Саманта Пауэр, профессор Гарварда, бывший постоянный представитель США при ООН и член Отборочной комиссии премии «Аврора». Среди лауреатов премии «Аврора» прошлых лет – активистка из Бурунди Маргерит Баранкитс (2016), американский врач-миссионер доктор Том Катена (2017), защитник прав рохинджа Чжо Ла Аун (2018) и езидский активист Мирза Диннайи (2019). 19 октября 2020 года в Нью-Йорке пройдет особое виртуальное мероприятие, призванное отметить пятую годовщину «Авроры», воздать должное лауреатам премии «Аврора» и выразить признательность героям борьбы с COVID-19 в Нью-Йорке. Оно будет транслироваться в прямом эфире. За ним последует офлайн-мероприятие в Нью-Йорке в марте 2021 года, в рамках которого пройдет экуменическая служба в память о тех, чьи жизни унес коронавирус. Собранные на мероприятиях средства помогут Гуманитарной инициативе «Аврора» и лауреатам премии «Аврора» продолжать свою деятельность. Вы можете присоединиться к «Авроре» и поддержать «Благодарность в действии», сделав пожертвование, а также получить дополнительную информацию на сайте

* * * О премии «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity)

Премия «Аврора» – это международная гуманитарная награда. Ее миссия заключается в том, чтобы воздавать должное и оказывать поддержку тем, кто рискует собственной жизнью, здоровьем или свободой ради спасения жизни, здоровья или свободы пострадавших от вооруженных конфликтов, преступлений против человечности и других серьезных нарушений прав человека. Лауреатом премии «Аврора» становится кандидат, продемонстрировавший мужество, решимость и воздействие. Премия «Аврора» вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год,) лауреат премии «Аврора» получает награду в размере 1 млн долларов и уникальную возможность продолжить эстафету добра, поддержав организации, вдохновившие его гуманитарную деятельность.