Правительство предоставит финансовую помощь жителям обрушившегося здания для приобретения жилья

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр коснулся ситуации с коронавирусом в Армении и отметил, что за прошедший месяц выявлено менее 200 случаев в сутки, за исключением одного дня, когда было 203 новых случая.

“Однако в последние два дня цифры существенно возросли – позавчера 257, вчера 295 новых случаев. Процент выявления довольно высок. Число проводимых тестов вчера было 4319, за день до этого 4135, однако, тем не менее, сама тенденция вызывает озабоченность и, думаю, необходимо привлечь внимание общественности к этим проблемам”, - сказал премьер-министр, добавив, что это, возможно, связано с открытием школ.

Никол Пашинян отметил, что на практике на данный момент существует один проверенный инструмент для борьбы с коронавирусом, и условия ношения масок должны строго соблюдаться. “Хочу отметить, что мы должны быть более последовательными в этом вопросе, ни один сотрудник полиции не должен безразлично проходить мимо граждан без масок”, - сказал премьер-министр. По словам главы правительства, необходимо продолжить мероприятия по профилактике и информированию.

Перейдя к обсуждению вопросов повестки дня, правительство утвердило решение, которым предусматривается предоставление финансовой помощи владельцам 12 квартир, разрушенных 26-го августа при взрыве по адресу Райниса 1 административного района Канакер-Зейтун города Еревана.

На основании представленных данных был рассчитан размер помощи этим семьям с учетом площади разрушенной квартиры и исходя из предоставленной Комитетом кадастра Армении информации о стоимости жилплощади 1 кв.м. Необходимую сумму планируется выделить из резервного фонда правительства.

Вице-премьер Мгер Григорян, коснувшись решения, отметил, что необходимо выяснить причины обрушения здания, обсудить и понять последствия, потому что эти расходы должны быть зафиксированы как ущерб, причиненный по чьей-либо вине.

“Этот факт учтен. Следствие должно выяснить, какие отношения возникают. Однако здесь важно, чтобы мы, независимо от результатов следствия, быстро, менее чем через месяц после инцидента, реагируем и даем решение проблемы”, - сказал премьер-министр Пашинян. Было также отмечено, что в настоящее время оставшиеся без крова семьи проживают в арендованных при поддержке правительства домах.

Исполнительная власть приняла решение, которым предусматривается завершение строительных работ проекта “Строительство самотекущей системы Гегардалича”, реализуемого в рамках кредитной программы “Повышение эффективности оросительных систем”. По словам министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, с жителями достигнуты договоренности, и строительные работы могут начаться сразу после завершения тендера. На строительство оросительной системы будет выделено 152 млн драмов.

Правительство приняло решение, которым определяются критерии удаленности букмекерских контор или тотализаторов от образовательных, исторических и культурных центров, административных зданий органов местного самоуправления, больниц.

Другим решением правительства образовательному фонду “Симонян” будет предоставлена территория площадью 15 тыс кв.м по адресу Алабяна 16, которая принадлежит компании “APG Labs.am”, исключительно для строительства комплекса инженерных и прикладных наук TUMO ЕС. Согласно обоснованию, комплекс инженерных и прикладных наук TUMO ЕС является инвестиционным проектом по созданию передовой экосистемы STEM (наука, техника, инженерия, математика) для молодежи. На реализацию проекта ЕС выделил 12,5 млн евро.