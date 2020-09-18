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Центр Гамалеи назвал нормой побочные эффекты от COVID-вакцины

Центр Гамалеи назвал нормой побочные эффекты от COVID-вакцины

Незначительные побочные эффекты, возникающие у 14-15% сделавших прививку от коронавируса, являются стандартными для всех вакцин. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил в пятницу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас около 800 человек провакцинировано, у части из них плацебо - получается, около 600 человек в рамках исследования уже провакцинировано, всех подряд, серьезных "побочек" нет. Проявляющиеся температура 37,5-38 градусов, ломота в спине, головная боль, дискомфорт, покраснение в месте введения - у 14-15%. Для любой вакцины это нормально, сопоставимо с другими вакцинами", - сказал Гинцбург "Интерфаксу".

 


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