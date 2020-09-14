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Президент Египта принял Зограба Мнацаканяна

Президент Египта принял Зограба Мнацаканяна

В рамках официального визита в Египет министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна принял президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

В рамках официального визита в Египет министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел встречи с армянской общиной Египта, с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, главой Коптской православной церкви, Папой Александрии и Патриархом престола Св. Мара Тавадросом II.


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