Мурашко рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19
11:59, 15 Сентябрь, 2020
Более 300 человек привито в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, примерно у 14% возникают жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, изредка бывает температура. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Более 300 человек привито. У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, "это то, что описано в инструкции".
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