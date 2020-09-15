Мурашко рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19

Более 300 человек привито в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, примерно у 14% возникают жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, изредка бывает температура. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Более 300 человек привито. У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура", - сказал Мурашко журналистам.

Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, "это то, что описано в инструкции".