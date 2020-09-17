Парламент Армении отклонил рассмотрение предложения об отставке Араика Арутюняна

Национальное собрание Республики Армения отклонило предложение фракции “Просвещенная Армения” о передаче премьер-министру вопроса дальнейшего пребывания на должности министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна.

Как передает «Арменпресс», проект решения на заседании НС получил 35 голосов “за”, 84 - “против”. Руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян поинтересовался, почему министр не пришел на обсуждение. Председатель НС Арарат Мирзоян сообщил, что министр связался с ним. Мирзоян сказал ему, что нет необходимости его прихода при любом решении вопроса. В сентябрьские дни увольнение министра с работы нецелесообразно.

“Процветающая Армения” заявляла, что присоединяется к предложению фракции “Просвещенная Армения”.

Перед голосованием Ивета Тоноян из ППА подчеркнула, что “Процветающая Армения” считает абсолютно неподобающей речь министра Араика Арутюняна, озвученную накануне с трибуны НС, а также последовавшие за нею оценки.

Слова, озвученные министром Араиком Арутюняном в его выступлении, оскорбили членов фракции “Процветающая Армения”, они бойкотировали вопросы и ответы с правительством.

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Анна Григорян