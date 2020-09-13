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Министр ОНКС участвовал в  открытии  двух  дошкольных учреждений в Арагацотнской области 

Министр ОНКС участвовал в  открытии  двух  дошкольных учреждений в Арагацотнской области 

13 сентября министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян посетил общины Гегаркуник и Гегадир Арагацотнской области, где принял участие в церемонии открытия дошкольных учреждений.

 Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, добавив, что в сентябре в Армении откроется 21 новый детский сад.

«Министр А. Арутюнян в  сопровождении губернатора Арагацотна Давида Геворгяна, директора   отдела реализации программ  Центра образовательных программ Гриши Ованнесяна   осмотрел дошкольные учреждения, ознакомился с проделанной работой, побеседовал с учителями и родителями. Министр поздравил жителей   с открытием дошкольных учреждений, отметив, что в ближайшее время будут рассмотрены возможности решения проблем учеников, родителей и сотрудников школы. «Дошкольное образование - это основа успешного начала образовательного процесса в школе. В результате таких программ создание школ является возможным предварительным условием для того, чтобы завтра иметь грамотных, образованных граждан», - сказал министр.

В результате реализации программы дошкольные учреждения были оснащены необходимым оборудованием, снабжены всем необходимым для организации дошкольного образования. Маленькая Анна, одна из  учениц только что открытого детского сада в общине Гегадир, с большим энтузиазмом показала министру образования и науки игрушки и красочные шкафы, предназначенные для нее и ее друзей.

Визиты министра образования и науки РА в регионы продолжаются.

Напомним, что предварительная работа по реализации микропрограмм дошкольного образования в 2020 году началась с ноября 2019 года и осуществляется при софинансировании Всемирного банка в рамках кредитной программы «Улучшение образования» ОРП «Центр образовательных программ», говорится  в  сообщении.

 

 


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