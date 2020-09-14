В МАГАТЭ заявили, что Северная Корея обогащает уран в Йонбене

Есть указания на производство КНДР обогащённого урана на объекте в Йонбене, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он добавил, что ядерная деятельность КНДР продолжает вызывать серьёзную озабоченность, ядерная программа страны нарушает соответствующие резолюции Совбеза ООН. Гросси вновь призвал КНДР к сотрудничеству с МАГАТЭ для разрешения всех вопросов, "в особенности тех, что возникли в отсутствие инспекторов агентства в стране", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Северная Корея по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 2018 года пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене. МАГАТЭ после заявило, что деятельность в ядерном центре в Йонбене продолжается, но агентство не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.

Как сообщали РИА Новости южнокорейские эксперты, Северная Корея устно заявляла США, что закроет полигоны Тончханни и Йонбен, но официальных договоренностей не последовало, и КНДР будет всячески демонстрировать, что США недооценили значение предлагавшегося на провальных переговорах в Ханое закрытия Йонбена.

В свою очередь спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган в марте 2019 года заявлял, что Вашингтон и Пхеньян не достигли договоренностей по закрытию ядерного комплекса в Йонбене, и дискуссии на эту тему будут продолжены.