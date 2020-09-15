Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует приемлемый уровень безопасности и выработки антител, заявил РИА Новости специалист по молекулярной вирусологии университета Ланкастера доктор Мухаммад Мунир.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

"Если судить по данным, опубликованным в журнале Lancet, ""Спутник V" демонстрирует приемлемый уровень безопасности и глубокую иммуногенность. Хотя количество участников исследования было относительно небольшим, есть черты, которые делают "Спутник V" многообещающим кандидатом", - отметил британский эксперт,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Идея использовать два разных аденовируса в качестве векторов является преимуществом по сравнению с многими другими основными вакцинами, разрабатываемыми сейчас. В целом иммунная система воспринимает векторные белки как антиген и выдает иммунный ответ", - пояснил Мунир.

Он отметил, что при повторной иммунизации есть риск, что уже имеющийся иммунитет может подорвать эффективность второй дозы вакцины, однако в случае с российской вакциной этого, возможно, можно будет избежать.