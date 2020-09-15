Под председательством президента Арцаха состоялось первое заседание Совета безопасности

Под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна 15 сентября состоялось первое заседание Совета безопасности.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в повестку дня заседания был включен ряд важных вопросов безопасности, касающихся жизнедеятельности республики. Прежде чем приступить к обсуждению вопросов повестки дня заседания, президент Арутюнян выступил с речью. В своем выступлении глава государства отметил, что основная миссия властей республики в сфере безопасности заключается в гарантировании безопасности: в узком аспекте - населения Республики Арцах, в широком - армянского народа. В этом контексте глава государства наметил приоритетные направления реализуемой в данной сфере политики, которые включают обеспечение военной безопасности, устойчивого экономического развития и самодостаточности, становления устойчивой и эффективной политической системы, информационной безопасности.

Касаясь вопроса эффективной организации намеченных работ, президент республики подчеркнул важность надлежащего выполнения всеми государственными структурами своих функций по обеспечению безопасности Родины.

«Я, как глава государства и гарант суверенитета, независимости, территориальной целостности и безопасности Республики Арцах, в полной мере осуществляю свои полномочия и требую того же от всех органов власти и должностных лиц», - подчеркнул президент.

Ниже представлен полный текст выступления президента Республики Арцах:

«Уважаемые члены Совета безопасности,

Как вам известно, это первое заседание Совета безопасности после моего вступления в должность Президента республики, до этого мы проводили совместное заседание Советов безопасности Армении и Арцаха.

В повестке сегодняшнего заседания ряд важных вопросов безопасности, касающихся жизнедеятельности республики.

Перед тем как приступить к обсуждению вопросов повестки, хотел бы сделать несколько констатаций.

Прежде всего надо констатировать, что главной миссией в сфере безопасности, повторяю, миссией, а не просто целью, является обеспечение должной безопасности, в узком смысле - населения Республики Арцах, а в широком - армянского народа в целом. То есть у Арцаха своя значимая роль и ответственность в вопросе обеспечения безопасности армянского народа.

Мы можем надлежащим образом осуществить эту миссию благодаря продолжительной, кропотливой и рассудительной работе, направленной на последовательное повышение уровня стратегической сопротивляемости единой армянской родины. Это возможно на четырёх уровнях и по четырём основным направлениям посредством скоординированной работы с Матерью-Арменией и армянством мира.

Это четыре следующих уровня: глобальный, региональный, армянский и внутриарцахский. А четыре основные направления - военное, экономическое, политическое и информационное. Надо раз и навсегда учесть, что все эти уровни и направления взаимно влияют друг на друга в соответствии с их стратегическим весом.

Первое: на глобальном уровне перед нами стоит задача максимально предвидеть, противостоять глобальным вызовам и обеспечить по всем направлениям благоприятные условия для всеобъемлющих гарантий нашей безопасности. Несомненно, наша роль в глобальных процессах невелика, однако было бы неправильно не констатировать скромный вклад Арцаха в обеспечение глобальной безопасности как одного из главных гарантов стабильности и мира в регионе.

Второе: основные и непосредственные вызовы нашей безопасности находятся на региональном уровне в лице крайне агрессивной и армяноненавистнической политики азербайджанского государства. Реальные азербайджанские угрозы проявляются на всех уровнях, становясь ощутимой и долговременной угрозой для физического существования населения Арцаха. Поэтому все наши военные, экономические, политические, информационные и другие усилия должны быть приоритетно направлены на стабильную нейтрализацию этих угроз. Конечно, на уровень среды безопасности и стратегической сопротивляемости Арцаха существенно влияет и ряд других региональных рисков, которые иногда оказывают стимулирующее воздействие также на проявление формы и силы азербайджанских угроз.

Третье: армянский уровень подразумевает, что Арцах является неделимой частицей армянского мира и находится в одной и той же системе безопасности с Матерью-Арменией. Поэтому разнообразные процессы в Республике Армения и вокруг неё напрямую отражаются также на среде безопасности Арцаха и наоборот.

Четвёртое: на внутриарцахском уровне наша ответственность и возможности резко возрастают, а по части безопасности - расширяются. Ввиду того, что работу на первых трёх уровнях мы, в конечном счете, должны поставить на службу решению вопросов внутриарцахского уровня, стоит сконцентрировать внимание на разных направлениях предстоящей деятельности на данном уровне.

Военное направление, естественно, является основным направлением безопасности, и в своей деятельности мы должны руководствоваться принципом: «Всё и вся в приоритетном порядке для армии, армия - для всех». В этом плане нужно приложить последовательные усилия как в направлении наращивания и модернизации вооружения, улучшения системы управления, укрепления военной инфраструктуры, обеспечения социальных гарантий военнослужащих, так и по другим направлениям. Наряду с последовательными успехами в основных отраслях мы должны уделять больше институционального внимания также расширению возможностей ополчения и развитию местной военной промышленности. Здесь у нас имеются ощутимые достижения, однако потребностей ещё больше, чем проделанная работа.

На экономическом направлении нашей главной задачей является обеспечение стабильного экономического развития и самодостаточности. Безусловно, развитие экономики и значительное повышение уровня благосостояния населения положительно отразится на системе безопасности. Одной из важных целей является обеспечение самодостаточности или хотя бы высокого уровня гибкости по части товаров особого стратегического значения, и результаты проделанной в этом плане работы ощутимы, однако нам ещё предстоит пройти долгий путь.

На политическом направлении главной целью является становление эффективной политической системы, в которой каждое государственное учреждение будет продуктивно осуществлять свои функции на основе конституционного порядка. Все государственные органы обязаны в той или иной мере служить важнейшему делу обеспечения безопасности Родины.

Я, как глава государства и гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности Республики Арцах, в полной мере осуществляю свои полномочия и требую того же от всех органов и должностных лиц. Конечно, в системе безопасности главная роль среди отраслевых органов отведена Армии обороны как основному гаранту физической безопасности населения Республики Арцах. Сформированный же при Президенте республики Совет безопасности как совещательный орган имеет целью содействовать осуществлению моих полномочий в сфере национальной безопасности.

Информационное направление, пожалуй, является направлением, менее всего предполагающим ограничения. Оно должно обслуживать все сферы с тем, чтобы обеспечить благоприятную информационно-психологическую среду как во внутренней, так и во внешней аудитории. В последние годы вызовы в данном направлении резко возросли, учитывая доступность интернета и повышение степени уязвимости общества. Поэтому информационная безопасность постоянно должна находиться в центре нашего внимания.

Безусловно, безопасность, особенно на внутриарцахском уровне, обусловлена не только четырьмя отмеченными уровнями, но в широком смысле также демографией, образованием, здравоохранением и рядом других сфер, которые в совокупности образуют единую целостную систему безопасности. Следовательно, по всем направлениям мы должны вести грамотную и последовательную работу, гарантируя продолжительную и всеобъемлющую безопасность населения Республики Арцах.

Уважаемые присутствующие,

касаясь азербайджано-карабахского конфликта как среды, обуславливающей основные риски безопасности, отмечу, что Республика Арцах готова к мирному урегулированию конфликта. Вместе с тем у нас имеются чёткие принципы, которые лежат в основе нашей политики. До вступления в должность Президента республики я как-то представлял эти принципы, сейчас хотел бы повторить их с дополнительными уточнениями:

Власти Республики Арцах должны на полноправной и полноценной основе участвовать во всех этапах процесса, направленного на мирное и окончательное урегулирование конфликта. Суверенитет, независимость, территориальная целостность и безопасность Республики Арцах ни при каких обстоятельствах не могут ставиться под угрозу и становиться предметом торга. Без приоритетного признания факта реализации народом Арцаха права на самоопределение какой-либо вариант урегулирования конфликта не может стать предметом содержательного обсуждения между сторонами конфликта. Необходимо благодаря чётким гарантиям исключить попытки применения силы и угрозы силой в процессе урегулирования конфликта, так как армянский и азербайджанский народы достойны того, чтобы жить в мире. В противном случае Республика Арцах готова нанести агрессивному Азербайджану несоразмерный контрудар, а также перенести военные действия на его территорию. В любом варианте урегулирования конфликта исключаются односторонние или же несоразмерные и неравноценные уступки со стороны властей Республики Арцах. Армянские беженцы и внутренне перемещённые лица должны быть полноправно вовлечены в урегулирование конфликта и смежные процессы вместе с азербайджанскими беженцами и внутренне перемещёнными лицами, а их проблемы должны получить единообразное и единовременное решение. Международное сообщество (в первую очередь ОБСЕ и страны-сопредседатели Минской группы) должно исключить обусловленные конфликтом и международным статусом РА нарушения и ограничения прав населения Арцаха (включая фактическую изоляцию от гуманитарных международных программ, касающихся прав человека), которые Азербайджан пытается применить, как минимум, в качестве средства давления, игнорируя известные принципы международного права.

Уважаемые присутствующие,

Совет безопасности призван обсудить указанные и другие важные для нашей страны проблемы и идеи, разработать подходы и представить предложения Президенту республики.

Я придаю важность функции этого совещательного органа и формата с точки зрения конкретизации подходов и распределения работы. От каждого из вас ожидаю и требую сердобольной и кропотливой работы для выполнения поставленных перед вами задач во имя безопасной и мирной жизни населения Арцаха и всего армянского народа.

А сейчас перейдём к обсуждению вопросов повестки».