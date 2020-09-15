В Конституционном суде Республики Армения три новых судьи

На должности судей Конституционного суда Армении избраны Ерванд Хундкарян, Эдгар Шатирян и Артур Вагаршян.

Как передает «Арменпресс», кандидатуру Ерванда Хундкаряна выдвинуло общее собрание судей, Артура Вагаршяна - президент Армении, Эдгара Шатиряна – правительство.

Ерванд Хундкарян был избран, набрав 84 голоса “за”, 2 - “против”, Артур Вагаршян - 86 “за”, 1 - “против”, Эдгар Шатирян - 85 “за", 3 - “против”.

Обе оппозиционные фракции не участвовали в голосовании.

Избранные судьи возлагают на себя полномочия с момента принятия присяги в Национальном собрании. Как сообщил председатель НС Арарат Мирзоян, у двух из них на данный момент есть проблема несовместимости с работой. “Судьи должны написать заявления об уходе с прежней работы, после чего в НС будет организована церемония инаугурации”, - сказал Мирзоян.

Национальное собрание Армении на заседании 22 июня во втором чтении и полностью приняло представленный группой депутатов фракции “Мой шаг” проект конституционных изменений, которым предлагается заменить председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда, занимающих должность не менее 12 лет. После вступления в силу конституционных изменений Грайр Товмасян уже не является председателем КС, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями КС.

Анна Григорян