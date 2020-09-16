В преддверии открытия школ в Армении около 6 000 учителей из 30 000 были протестированы.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

“По состоянию на 10 сентября было протестировано около 6 000 учителей. Число инфицированных не превысило 1%. Я думаю, что это очень хороший результат. Это говорит о двух вещах - наши учителя очень сознательны, соблюдают правила, следят за собой, а также и за здоровьем общества. Второе то, что в результате подобной социальной ответственности у нас не бывает дополнительных трудностей”, - отметил Арутюнян.

Он выразил надежду, что эта ситуация будет продолжительной.

После прохождения первого этапа тестирования Министерство НОКС планирует время от времени проводить и случайные проверки.

С 15 сентября все школы вновь открылись. Учащиеся и персонал школы на территории учебных заведений обязательно должны носить маски.

Лилит Демурян