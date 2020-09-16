Отцы новорожденных получат 5-дневный отпуск: Парламент принял соответствующий законопроект

Национальное собрание Республики Армения во втором чтении и полностью приняло представленный несколькими депутатами фракции “Мой шаг” проект закона, которым, в частности, устанавливается отпуск по отцовству. Как передает Арменпресс, законопроект О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Армения был принят, получив 116 голосов “за” и 1 “против”.

Соавтор проекта Цовинар Варданян отметила, что проект дает возможность отцам новорожденных в течение 30 дней после рождения ребенка воспользоваться отпуском на 5 рабочих дней. Проект также делает более защищенными трудовые права лиц, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 1 года. Установлено, также, что за весь период ухода за ребенком не могут быть заменены существенные условия работы на менее благоприятные лица, фактически ухаживающего за ребенком, не находящегося в отпуске, за исключением наименования должности и (или) режима работы.

Анна Григорян