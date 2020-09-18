Армения создала хорошие традиции гуманитарного сотрудничества на Ближнем Востоке: глава МИД Армении

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян дал интервью газете “Al-Akhbar’’, в котором рассказал об отношениях Армении с Египтом, поддержке Арменией подписания соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, карабахском конфликте, позиции Турции по нему и приоритетах Армении на Ближнем Востоке.

Арменпресс представляет неофициальный перевод интервью:

Вопрос: Как Вы оцениваете динамику двусторонних отношений между Египтом и Арменией?

Ответ: Армяно-египетские развивающиеся двусторонние отношения всегда основывались на взаимном уважении и искренней дружбе. Вы знаете, что Египет был первой арабской страной, признавшей независимость Армении, и первым государством Ближнего Востока, в котором было открыто посольство Армении. С момента обретения Арменией независимости нам удалось наладить широкий круг отношений с нашими египетскими коллегами. Достаточно только отметить, что Армения и Египет подписали более 50 соглашений в разных сферах сотрудничества. Совместная армяно-египетская межправительственная комиссия - это эффективная площадка для обсуждения вопросов, связанных с нашим многоплановым сотрудничеством, и определения перспектив его дальнейшего расширения и укрепления.

Нас обнадеживает недавняя положительная динамика нашего политического диалога. Вместе с тем мы смогли обозначить перспективы развития наших торгово-экономических отношений: IT, фармацевтика, творческое образование, сельское хозяйство и др. Особое место в нашей повестке дня занимает обсуждение и сопоставление позиций по региональным процессам и вызовам.

Наше межгосударственное сотрудничество успешно, вместе мы добились важных результатов. Однако мы считаем, что нашему сотрудничеству необходимо придать новый импульс, чтобы приспособиться к новым глобальным и региональным реалиям, особенно в ситуации, когда мы сталкиваемся с похожими, если не одинаковыми вызовами в области региональной безопасности. Сегодня, как никогда, мы видим, что безопасность между, казалось бы, разными регионами Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки и даже Южного Кавказа взаимосвязана.

Вопрос: Как Армения может поддержать Египет в подписании соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом?

Ответ: Армения выразила полную поддержку намерению Египта присоединиться к зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. И вчера на совместной пресс-конференции с моим хорошим другом, министром иностранных дел Египта Самехом Шукри я подтвердил эту поддержку.

В январе 2019 года, когда начался первый раунд переговоров, вице-премьер Армении г-н Мгер Григорян выразил нашу решимость помочь дружественному Египту присоединиться к соглашению о свободной торговле и поддержать его. Мы считаем, что все стороны выиграют от более глубокого партнерства в рамках упомянутого соглашения. Поэтому мы стремимся к скорейшему завершению всех процедур подписания договора.

Вопрос: Какую роль играют армяне Египта в развитии отношений между Египтом и Арменией?

Ответ: Поселившись в Египте в разные исторические периоды, армяне внесли свой весомый вклад в развитие и процветание страны.

В очень сложный период нашей истории, когда на карту было поставлено выживание армянского народа, Египет вместе с другими арабскими странами принимал тысячи армян, спасающихся от ужасов геноцида в Османской империи. Мы никогда не забудем гостеприимство, которое было оказано в Египте выжившим после Геноцида армян.

Сегодня потомки этих армян продолжают жить и творить в Египте, они внесли значительный вклад в создание и развитие государственных институтов Египта, и мы очень гордимся этим. Будучи преданными гражданами Египта, они в то же время наделены всеми необходимыми средствами для сохранения своей идентичности, языка и традиций. Конечно, мы глубоко признательны правительству и народу Египта за эти усилия и защиту нашего народа.

Армянская община Египта, насчитывающая около десяти тысяч членов, является важным мостом между двумя дружественными странами. Существование армянской общины стало благодатной почвой для развития межгосударственных отношений между двумя странами.

Вопрос: Каковы причины недавних столкновений между Арменией и Азербайджаном?

Ответ: Причин много, но основная причина заключается в том, что это была новая попытка Азербайджана навязать односторонние уступки Армении и Нагорному Карабаху путем применения силы и угрозы силой. Но что более важно в этом плане, это то, что неверный расчет азербайджанской стороны показал, что их нынешние возможности не соответствуют их хорошо известным намерениям.

Это была попытка азербайджанской стороны показать военное превосходство над Арменией и Нагорным Карабахом, которая действительно оказалась неудачной. Июльские бои продемонстрировали способность Армении защитить себя, свое население и свои границы. Более того, июльские бои наглядно продемонстрировали невозможность военного решения нагорно-карабахского конфликта.

Вопрос: Какова роль Турции в разжигании конфликта между Арменией и Азербайджаном?

Ответ: Мы были свидетелями дестабилизирующей роли Турции не только в нашем регионе, но и во всех других соседних регионах. Проявления силы, вторжения и вмешательства в регион Южного Кавказа никоим образом не способствует мирному разрешению конфликта и региональному миру, безопасности и стабильности.

Во время июльских боев Турция была единственной страной, которая односторонне поддерживала и подпитывала максималистские подходы Азербайджана. Эта поддержка сопровождалась очень агрессивным подходом к Армении и армянскому народу:

Во-первых, Турция публично призывает Азербайджан занять более жесткую позицию в отношении Армении и Нагорного Карабаха, открыто заявляя о своей поддержке, в том числе в военном плане.

Во-вторых, Турция выступила с милитаристской позицией против Армении, инициировав широкомасштабные военные учения непосредственно на границе Армении и Нагорного Карабаха, которые сопровождались очень провокационными действиями.

В-третьих, в Азербайджане продолжается наращивание военной мощи Турции, которая усиливает и расширяет свое присутствие в Азербайджане.

В-четвертых, есть информация о вербовке в Сирии иностранных боевиков-террористов с целью их переброски в Азербайджан.

Мы видели результаты аналогичного поведения Турции в других регионах, которое причинило огромные страдания людям, живущим в этих регионах. Таким образом, мы должны проявлять большую бдительность в поддержании и укреплении регионального мира и безопасности.

Вопрос: Как Вы оцениваете заявления Турции в ответ на признание Геноцида армян со стороны ряда стран, в том числе Конгресса США, Сената Франции и других?

Ответ: Мы учитываем и должны учитывать тот факт, что политика Турции по отрицанию Геноцида армян провалилась, особенно в последнее время. Новая волна признания Геноцида армян ознаменована как преемственностью, так и изменением восприятия этого вопроса.

Эта борьба за правду, историческую справедливость и права человека продолжается уже несколько десятилетий на всех континентах. Более того, появляется новое важное измерение в признании Геноцида армян, а именно угрозы безопасности, которые Турция представляет для соседних регионов и народов. Никто не хочет, чтобы история повторялась снова и снова, и мы должны признать не только прошлое, но и предотвратить повторение новых злодеяний сегодня и в будущем. Государство и его руководство, которые оправдывают геноцид и поддерживают террористические группы, совершающие зверства на основе идентичности, представляют собой угрозу, которую необходимо четко определить как таковую.

Вопрос: Азербайджан обвинил Россию в вооружении Армении. Каков Ваш комментарий?

Ответ: Армения и Россия - союзники, и наши отношения развиваются по логике союзнических отношений. Россия также является основным поставщиком военной техники и вооружений в Азербайджан, поэтому эти обвинения не являются ни оправданными, ни искренними.

Вопрос: Это ваш первый официальный визит на Ближний Восток. Каковы Ваши основные приоритеты в регионе?

Ответ: На протяжении многих лет Армения развивает прекрасные отношения со многими странами в регионе, с которыми она связана культурно и исторически, в том числе через присутствие армянских общин.

Экономическое, образовательное и культурное сотрудничество остается важной сферой, которая объединяет наши народы в плане обмена ценностями, создания знаний и богатства.

За эти годы Армения установила прочную традицию гуманитарного сотрудничества в регионе. Мы выразили готовность создать безопасную обстановку, выполняя миротворческие и гуманитарные миссии в регионе.

Наконец, что не менее важно, безопасность на Ближнем Востоке и Южном Кавказе взаимосвязана. Поэтому нам необходимо более тесное сотрудничество в этой сфере, в том числе в противодействии транснациональным угрозам.