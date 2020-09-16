Закрытые из-за коронавируса рабочие места восстановлены, зафиксирован рост на 6600 мест 

Рабочие места, которые были закрыты во время эпидемии коронавируса в Армении, восстановлены, а затем снова зафиксирован рост. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос главы фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.

Марукян напомнил заявление премьер-министра, сделанное несколько дней назад, о том, что в этом году количество рабочих мест увеличилось примерно на 6600, зарплата на одного человека увеличилась в среднем на 13,800 драмов. Депутат отметил, что до этого была информация о сокращении рабочих мест из-за коронавируса на около 70 тысяч. Он поинтересовался, какова на самом деле картина, в каких областях были созданы рабочие места.

«Мы спрашиваем людей об этих цифрах, у граждан нет такой информации, что созданы новые работы места или увеличена заработная плата», - сказал Марукян.

«Эта статистика - официальная, неопровержимая статистика. Не о чем спрашивать, люди сдают отчеты о рабочих местах, платят налоги. Эти показатели не формируются в результате опросов, а в конкретных отчетов. И эти отчеты не могут быть взяты из воздуха, потому что каждый отчет создает финансовые обязательства для лица, представляющего этот отчет, речь идет об отчетах по подоходному налогу», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что с 2018 по 2020 годы в Армении появилось огромное количество рабочих мест, но невозможно точно сказать, какие из них созданы с нуля, а какие работали в тени и теперь вышли в налоговое поле.

«Сокращение 70 тысяч рабочих мест в апреле было одним из факторов, предопределивших наши дальнейшие действия в контексте коронавируса», - сказал он.

Премьер-министр сообщил, что в апреле были сокращения рабочих мест, затем их количество восстановилось, затем увеличилось. Это увеличение относится к августу 2020 года по сравнению с 2019 годом.

«В июле этого года по сравнению с июлем прошлого года количество рабочих мест увеличилось на 6600. Предполагается, что этот замкнутый участок чисто арифметически восстановлен.

Возможно, что есть рабочие места, которые закрылись и оставались закрытыми до сих пор, возможно, что есть рабочие места, которые были создано с нуля, возможно, рабочие места были закрыты, а затем восстановлены. Очень важно отметить, что у нас в наших антикризисных мероприятиях есть хотя бы несколько программ, направленных на сохранение рабочих мест. Мы предоставляем гранты компаниям, которые не сократили рабочие места или фонды зарплаты. Надеюсь, что данные на август будут лучше, потому что в августе туристическая сфера в областях работала буквально перегруженно», - сказал Пашинян.