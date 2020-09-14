Премьер-министр в правительственном особняке готовил шашлыки для детей из приграничных сел Тавуша

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, госпожа Анна Акопян и дети Ашот, Шушан и Арпи Пашинян 13 сентября в правительственном особняке приняли 14 детей из приграничных сел Чинари, Айгепар, Неркин Кармирахпюр Тавушской области. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.

“В правительственном особняке мы принимали детей из нескольких приграничных сел Тавушской области. Премьер приготовил для малышей традиционный шашлык”, - написала Акопян.

После июльских событий 2020 года, когда супруга премьер-министра Анна Акопян посетила вышеуказанные села, дети выразили желание приехать в Ереван и встретиться с премьер-министром Пашиняном.