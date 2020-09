Губернатор Калифорнии сделал запись о нападении на армянский центр Сан-Франциско

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом разместил на своей странице в Twitter ссылку на новость о нападении на армянский центр возле церкви Святого Григория Просветителя в Сан-Франциско и сделал запись. Как сообщает Арменпресс, Ньюсом написал:

«В этой церкви я пережил так много прекрасных, волнующих моментов. С большим сожалением узнал об этом, но я знаю, что эта община живет далеко за пределами этих физических стен и будет продолжать давать надежду и веру многим», - написал Ньюсом.

Армянский центр при церкви Св. Григория Просветителя в Сан-Франциско подвергся нападению. В результате поджога центру был нанесен большой материальный ущерб. Здесь находятся зал “Васпуракан” и офисы церкви и общинных организаций.

Отмечается, что Попечительство церкви Св. Григор Лусаворич и руководство общины, в сотрудничестве с пожарными и правоохранительными органами города, будут последовательны в раскрытии нападения на почве национальной ненависти.

I’ve experienced so many wonderful, moving moments in this church. Heartbroken to hear of this -- but I know this community lives well beyond these physical walls and will continue to provide the hope and faith it does to so many.https://t.co/NtsS2R6yGv