В Центре Гамалеи прокомментировали ситуацию вокруг оксфордской вакцины

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф. Гамалеи считают верным решением о приостановке испытаний оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca, так как осложнения у добровольца оказались очень серьёзными, сказал ведущий специалист института Федор Лисицин.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что испытания вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca пока еще не возобновились в США после приостановки, вызванной ухудшением состояния одного из добровольцев в Великобритании,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что у добровольца возникли действительно очень серьёзные осложнения - это проблема с атрофией мышц, это миопатия, которая возникла в месте инъекции. "Это очень сильно переполошило всех исследователей, работавших над вакциной", - добавил он.

Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.