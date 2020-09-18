Армянский центр в Сан-Франциско подвергся нападению

Армянский центр при церкви Св. Григория Просветителя в Сан-Франциско подвергся нападению. «Арменпресс» передает сообщение издания “Аспарез”, что в результате поджога центру был нанесен большой материальный ущерб. Здесь находятся зал “Васпуракан” и офисы церкви и общинных организаций.

Отмечается, что Попечительство церкви Св. Григор Лусаворич и руководство общины, в сотрудничестве с пожарными и правоохранительными органами города, будут последовательны в раскрытии нападения на почве национальной ненависти.

Ранее азербайджанцы и турки напали на национальную гимназию “Грузян-Закарян-Васпуракан” в Сан-Франциско и находящийся рядом армянский центр, на стенах этих заведений были написаны ругательства и изображены цвета флага Азербайджана.