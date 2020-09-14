Пашинян на фоне экономического кризиса, обусловленного COVID-19, сообщил хорошие новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне экономического кризиса, обусловленного COVID-19, заявил, что в январе - июле 2020 года в Армении экспорт клубники, ежевики, смородины из Армении вырос на 166%. В общей сложности была экспортирована продукция на 5,5 млн долларов.

Как передает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Важным нюансом является то, что экспортируемая продукция в основном производится в тепличных хозяйствах. То есть мы имеем дело с развитием тепличных хозяйств, урожай которых не зависит от погодных условий и, как я уже отмечал, хозяйствующий субъект не дожидается объёма урожая, а планирует его сам”, - отметил премьер.

Он также сообщил, что по той же логике вырос и экспорт грибов, кабачков и шпината на 62%. Экспортирована продукция на $ 3,2 млн. Также вырос экспорт цветов - на 16,9%, на 3,9 млн долларов.

Пашинян подчеркнул, что больше всего экспортируются тепличные помидоры. В январе - июле объем экспорта вырос на 18,5%, экспортирована продукция на $ 23,5 млн.