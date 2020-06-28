«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Конституционные изменения вступили в силу: Никол Пашинян
Полномочия председателя КС временно будет исполнять самый старший по возрасту судья
Парламент принял законопроект по вопросу Конституционного суда
Президент Армении подписал закон о лишении полномочий на подписание конституционных изменений
Председатель НС Армении опубликовал поправки в Конституцию о замене председателя КС и трех судей
Члены Конституционного суда Армении выступили с заявлением
Рустам Бадасян коснулся заявления четырех судей Конституционного суда
Кризис КС Армении можно преодолеть при помощи консультаций Венецианской комиссии: секретарь СЕ
Из этой борьбы мы выйдем победителями — послание премьера ко Дню медицинского работника
COVID-19: в Армении подтверждено 662 новых случая, вылечились еще 762 человека
COVID-19: в Арцахе подтвержден 1 новый случай
Из-за коронавируса в Армении умер медработник
COVID-19 в НС РА: заражены 3 депутата и 1 сотрудник аппарата
Комендатура обсуждает вопрос сокращения сроков взимания штрафов
К борьбе с коронавирусом присоединятся еще несколько медцентров
Два российских врача в Арташате помогают армянским коллегам в борьбе с коронавирусом
В Армению прибыли 11 медработников из Италии
“Благодарность за дело”: “Аврора” наградит героев, борющихся с COVID-19
Гагик Царукян не будет арестован — суд отклонил ходатайство
Прокуратура представила апелляционную жалобу с требованием ареста Гагика Царукяна
СНБ Армении представила новые подробности уголовного дела Гагика Царукяна
Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян
Конгрессмены США призывают предоставить 1,5 млн долларов программе разминирования в Нагорном Карабахе
СНБ раскрыла очередную неудачную попытку азербайджанской пропаганды
В ЕГУ открыта кафедра ЮНЕСКО образования и предупреждения геноцида и других массовых преступлений
Армяно-турецкая дипломатическая конфронтация в контексте резолюции Чехии о признании Геноцида армян
По Красной площади торжественным маршем прошел армянский контингент из 75 человек
Совместное письмо председателей Европейского совета и Европейской комиссии премьер-министру Армении
USAID предоставит правительству Армении около 7,5 млн долларов для инфраструктурных программ
НС ратифицировало соглашение меду Арменией и МВФ
Кто и зачем запускает в Армении фейки о премьере Пашиняне — статья в DW
Никол Пашинян поздравил Армена Саркисяна с днем рождения
Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с Днем рождения
Показатель экономической активности Армении за 5 месяцев снизился на 3,9%
Парламент утвердил годовой отчет об исполнении государственного бюджета 2019 года
Закон “Об образовании” адаптирован к чрезвычайному положению
Будет установлена новая шкала налога на имущество: НС приняло изменения в налоге на имущество
Армен Хачатрян - начальник управления информации и по связям с общественностью аппарата премьера
Роберт Кочарян и Серж Саркисян встречались
Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован
В Бейруте скончалась известный педагог Маро Гантаарян
Макрон заявил, что Турция играет опасную игру в Ливии
Французский актер армянского происхождения Симон Абгарян удостоен престижной премии “Мольер”
Высококачественные фильмы, долгожданные встречи: “Золотой абрикос” пройдет в живом формате
Ватикан выпустил марку, посвященную визиту Папы Римского Франциска в Армению
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