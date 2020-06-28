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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Конституционные изменения вступили в силу: Никол Пашинян

Полномочия председателя КС временно будет исполнять самый старший по возрасту судья

Парламент принял законопроект по вопросу Конституционного суда

Президент Армении подписал закон о лишении полномочий на подписание конституционных изменений

Председатель НС Армении опубликовал поправки в Конституцию о замене председателя КС и трех судей

Члены Конституционного суда Армении выступили с заявлением

Рустам Бадасян коснулся заявления четырех судей Конституционного суда

Кризис КС Армении можно преодолеть при помощи консультаций Венецианской комиссии: секретарь СЕ

 

 

Из этой  борьбы  мы  выйдем победителями — послание премьера ко Дню медицинского работника

 

COVID-19: в Армении подтверждено 662 новых случая, вылечились еще 762 человека

COVID-19: в Арцахе подтвержден 1 новый случай

Из-за коронавируса в Армении умер медработник

COVID-19 в НС РА: заражены 3 депутата и 1 сотрудник аппарата

 

 

Комендатура обсуждает вопрос сокращения сроков взимания штрафов

К борьбе с коронавирусом присоединятся еще несколько медцентров

 

 

Два российских врача в Арташате помогают армянским коллегам в борьбе с коронавирусом

В Армению прибыли 11 медработников из Италии

 

 

“Благодарность за дело”: “Аврора” наградит героев, борющихся с COVID-19

 

 

Гагик  Царукян не будет арестован — суд отклонил ходатайство

Прокуратура представила апелляционную жалобу с требованием ареста Гагика Царукяна

СНБ Армении представила новые подробности уголовного дела Гагика Царукяна

 

 

Язык Алиева стал длиннее, так как в Армении действует пятая колонна: Мане Геворгян

 

 

Конгрессмены США призывают предоставить 1,5 млн долларов программе разминирования в Нагорном Карабахе

 

 

СНБ раскрыла очередную неудачную попытку азербайджанской пропаганды

 

 

В ЕГУ открыта кафедра ЮНЕСКО образования и предупреждения геноцида и других массовых преступлений

 

 

Армяно-турецкая дипломатическая конфронтация в контексте резолюции Чехии о признании Геноцида армян

 

 

По Красной площади торжественным маршем прошел армянский контингент из 75 человек

 

 

Совместное письмо председателей Европейского совета и Европейской комиссии премьер-министру Армении

 

 

USAID предоставит правительству Армении около 7,5 млн долларов для инфраструктурных программ

 

 

НС ратифицировало соглашение меду Арменией и МВФ

 

 

Кто и зачем запускает в Армении фейки о премьере Пашиняне — статья в DW

 

 

Никол Пашинян поздравил Армена Саркисяна с днем рождения

Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с Днем рождения

 

 

Показатель экономической активности Армении за 5 месяцев снизился на 3,9%

 

 

Парламент утвердил годовой отчет об исполнении государственного бюджета 2019 года

Закон “Об образовании” адаптирован к чрезвычайному положению

Будет установлена новая шкала налога на имущество: НС приняло изменения в налоге на имущество

 

 

Армен Хачатрян - начальник управления информации и по связям с общественностью аппарата премьера

 

 

Роберт Кочарян и Серж Саркисян встречались

 

 

Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован

 

 

В Бейруте скончалась известный педагог Маро Гантаарян

 

 

Макрон заявил, что Турция играет опасную игру в Ливии

 

 

Французский актер армянского происхождения Симон Абгарян удостоен престижной премии “Мольер”

 

 

Высококачественные фильмы, долгожданные встречи: “Золотой абрикос” пройдет в живом формате

 

 

Ватикан выпустил марку, посвященную визиту Папы Римского Франциска в Армению


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