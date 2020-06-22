Парламент принял законопроект по вопросу Конституционного суда

Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло законопроект фракции «Мой шаг», которым предлагается сменить председателя Конституционного суда и прекратить полномочия тех членов КС, которые занимают эту должность более 12 лет. Как сообщает сообщает Арменпресс, проект был принят единогласно - 89 голосами «за».

В результате принятия законопроекта будут прекращены полномочия членов КС Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а действующий председатель Грайр Товмасян продолжит свои полномочия в качестве члена КС.

НС решило не обращаться в КС по вопросу изменения Конституции.

Конституционные изменения вступят в силу со следующего дня после публикации.