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Парламент принял законопроект по вопросу Конституционного суда

Парламент принял законопроект по вопросу Конституционного суда

Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло законопроект фракции «Мой шаг», которым предлагается сменить председателя Конституционного суда и прекратить полномочия тех членов КС, которые занимают эту должность более 12 лет. Как сообщает сообщает Арменпресс, проект был принят единогласно - 89 голосами «за».

В результате принятия законопроекта будут прекращены полномочия членов КС Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а действующий председатель Грайр Товмасян продолжит свои полномочия в качестве члена КС.

НС решило не обращаться в КС по вопросу изменения Конституции.

Конституционные изменения вступят в силу со следующего дня после публикации.


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