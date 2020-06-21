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Из этой  борьбы  мы  выйдем победителями — послание премьера    ко  Дню медицинского работника

Из этой  борьбы  мы  выйдем победителями — послание премьера    ко  Дню медицинского работника

Премьер-министр РА  Никол Пашинян направил поздравительное  послание ко  Дню медицинского работника.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в  послании говорится:

«Дорогие медработники,

Уважаемые представители системы здравоохранения,

С особой теплотой поздравляю вас с Днем медицинского работника. В этом году мы отмечаем ваш профессиональный праздник в сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни нового типа.

Не будет преувеличением отметить, что вы - наши герои в борьбе с коронавирусом. Как наши солдаты самоотверженно защищают границы Родины, так и вы в эти дни самоотверженно боретесь с эпидемией и спасаете человеческие жизни. Профессия врача - это призвание, самоотверженность, честь и ответственность, и в эти тяжелые дни вы своей самоотверженной безропотной круглосуточной работой остаетесь привержены этой высокой цели.

От имени всех граждан Республики Армения благодарю вас за то, что с честью выполняете работу в борьбе с коронавирусом. Правительство Республики Армения не жалеет и не пожалеет никаких средств для наращивания и укрепления потенциала системы здравоохранения, для создания всех необходимых вам возможностей и условий работы.

Дорогие соотечественники,

Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к вам.

Сегодня система здравоохранения Армении творит чудеса, и задача каждого из нас - поддержать ее своим поведением, дисциплиной в соблюдении противоэпидемических правил. Я многократно говорил и продолжаю говорить, что индивидуальные усилия являются формулой развития нашей государственности, усиления нашего народа, решения всех наших проблем, и посредством осуществленной с таким осознанием эффективной работы мы сможем вместе преодолеть и эпидемический кризис, и вставшие перед нами другие вызовы. Ответственным поведением каждого из нас мы можем облегчить бремя наших врачей и дать им возможность вернуться в свои семьи.

 

Дорогие врачи, медсестры, санитары,

 

Еще раз сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, терпения, неиссякаемой энергии, любви и счастья. Уверен, что мы преодолеем этот вызов благодаря совместным усилиям.

 

Люблю вас, горжусь вами и преклоняюсь перед вами».

 


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