Из этой  борьбы  мы  выйдем победителями — послание премьера    ко  Дню медицинского работника

Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание ко Дню медицинского работника.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

«Дорогие медработники,

Уважаемые представители системы здравоохранения,

С особой теплотой поздравляю вас с Днем медицинского работника. В этом году мы отмечаем ваш профессиональный праздник в сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни нового типа.

Не будет преувеличением отметить, что вы - наши герои в борьбе с коронавирусом. Как наши солдаты самоотверженно защищают границы Родины, так и вы в эти дни самоотверженно боретесь с эпидемией и спасаете человеческие жизни. Профессия врача - это призвание, самоотверженность, честь и ответственность, и в эти тяжелые дни вы своей самоотверженной безропотной круглосуточной работой остаетесь привержены этой высокой цели.

От имени всех граждан Республики Армения благодарю вас за то, что с честью выполняете работу в борьбе с коронавирусом. Правительство Республики Армения не жалеет и не пожалеет никаких средств для наращивания и укрепления потенциала системы здравоохранения, для создания всех необходимых вам возможностей и условий работы.

Дорогие соотечественники,

Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к вам.

Сегодня система здравоохранения Армении творит чудеса, и задача каждого из нас - поддержать ее своим поведением, дисциплиной в соблюдении противоэпидемических правил. Я многократно говорил и продолжаю говорить, что индивидуальные усилия являются формулой развития нашей государственности, усиления нашего народа, решения всех наших проблем, и посредством осуществленной с таким осознанием эффективной работы мы сможем вместе преодолеть и эпидемический кризис, и вставшие перед нами другие вызовы. Ответственным поведением каждого из нас мы можем облегчить бремя наших врачей и дать им возможность вернуться в свои семьи.

Дорогие врачи, медсестры, санитары,

Еще раз сердечно поздравляю вас с Днем медицинского работника. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, терпения, неиссякаемой энергии, любви и счастья. Уверен, что мы преодолеем этот вызов благодаря совместным усилиям.

Люблю вас, горжусь вами и преклоняюсь перед вами».