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По Красной площади торжественным маршем прошел армянский контингент из 75 человек

По Красной площади торжественным маршем прошел армянский контингент из 75 человек

На параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходившем на Красной площади в Москве, торжественным маршем прошел армянский контингент из 75 человек во главе с полковником Ашотом Акопяном. Как сообщает Арменпресс, они пронесли по площади боевые знамена Таманской дивизии и флаг Республики Армения.

В параде принимают участие 15 000 военных, 234 единицы техники, 80 самолетов и вертолетов.

Военный парад, посвященный 75-летию Великой Победы, вследствие пандемии COVID-19, не состоялся 9 мая, он был перенесен на 24 июня. Этот день также символичен. Именно в этот день 1945 года колонна военных, разгромивших нацистскую Германию, торжественным маршем прошла по Красной площади. 


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