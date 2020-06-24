Французский актер армянского происхождения Симон Абгарян удостоен престижной премии “Мольер”

Известный французский актер и режиссер армянского происхождения Симон Абгарян 23 июня удостоился французской театральной премии “Мольер”.

Как передает Арменпресс, на 32-й церемонии вручения театральной премии Абгарян получил ее за постановку “Electre des bas-fonds” в театре “Дю Солей”.

Симон Абгарян родился 5 марта 1962 года в Париже в семье армянина и француженки. В школе учился на французском и армянском языках. В девятилетнем возрасте переехал в Бейрут, где учился танцам в танцевальном ансамбле “Лори”. В 1977 году отец отправился на войну, и 15-летний Симон вместе с матерью вернулся в Париж, после чего переехал в Нью-Йорк и там продолжал танцевать. Он учился в Парижской международной школе актерского искусства. В 1985 году Симон Абгарян вернулся в Париж и 8 лет сотрудничал с директором театра “Du Soleil” Арине Мночкин. Играл в греческих комедиях. В 1993 году вместе с женой актрисой и режиссером Катрин Шауб основал в Париже театр “T.E.R.A.”, где ставил классические и современные спектакли. В 2009 году Симон Абгарян исполнил роль Мисака Манушяна в фильме “Армия преступников”. Снялся также в фильмах “Арарат”, “Правда о Чарли”, “Арам”, “Да” , “Казино Рояль”, “Персеполис”, “Змея”, “Перевод”, “Шива”, “Анжелика, маркиза ангелов” и в других. Он дублирует фильмы, выступает во многих телепроектах. В 2001 году за спектакль “Монстр на Луне” был удостоен премии французского театра.