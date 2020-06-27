Экс-депутат НС РА Абраам Манукян арестован

Суд общей юрисдикции Еревана поддержал ходатайство Службы национальной безопасности оаресте бывшего депутата от партии «Процветающая Армения» Авраама Манукяна.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал адвокат Манукяна Грант Ананян.

"Это просто не укладывается ни в какую логику. Мы обжалуем решение немедленно. Судья не имел права рассматривать это дело", - сказал Ананян.

АбраамуМанукяну, бывшему депутату Национального собрания предъявлено обвинение в подкупе и подстрекательстве к подкупу, в соответствии с ч. 2 ст. 38-154.2 Уголовного кодекса РА. По сообщениям СМИ, арест Манукяна связан с уголовным делом генерального директора ООО «Концерн Мульти Групп» СедракаАрустамяна.

Авраам Манукян был депутатом фракции Республиканской партии Армении в 2003-2007 годах, а уже в 2012-2018 годах он был депутатом от партии "Процветающая Армения".

Норайр Шогикян