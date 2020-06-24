Совместное письмо председателей Европейского совета и Европейской комиссии премьер- министру Армении

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направили совместное письмо премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну.

В управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Арменпресс предоставили перевод письма, который и представляем ниже․

“Господин премьер-министр, позвольте поблагодарить Вас за направленное Вами поздравление по случаю Дня Европы. Европейский союз и Армения пользуются той возможностью, что они смогли установить тесные отношения в рамках соглашений “Восточное партнерство” и “О всеобъемлющем и расширенном партнерстве”. Европейский союз и Армения сделали это на основе сильных общих для обеих сторон ценностей, в числе которых демократия, верховенство права и уважение прав человека. Мы призываем Вас продолжать Вашу реформаторскую деятельность на этих прочных основах. В этом году, увы, нам пришлось столкнуться с проблемой COVID-19. Мы узнали, что и Вы заразились этим вирусом, и рады, что Вы уже выздоровели. Это момент единства и тесного международного сотрудничества. Европейский союз уже оказал свое конкретное содействие Армении для противостояния этому кризису, в частности, мобилизовав 92 млн евро из европейских фондов, и Европейский союз продолжит содействовать во благо Вашей страны. Это содействие не только по вопросам здравоохранения, но и по социальным и экономическим аспектам кризиса. Вместе мы сможем выйти из этого кризиса став сильнее, чтобы строить лучшее будущее”.