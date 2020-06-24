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Президент Армении подписал закон о лишении полномочий на подписание конституционных изменений

Президент Армении подписал закон о лишении полномочий на подписание конституционных изменений

Президент Армен Саркисян подписал принятый Национальным собранием пакет законов О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Регламент Национального собрания” и О внесении изменений и дополнений в прилагаемые законы, которым лишил себя полномочий подписывать изменения в Конституции, принятые Национальным собранием. Как передает Арменпресс, отныне принятые парламентом изменения в Конституции вступят в силу после их публикации председателем НС.

Принятием этого закона президент Армен Саркисян лишился полномочий подписать закон О внесении изменений в Конституцию, после опубликования которого прекратится пребывание на должности трех членов Конституционного суда - Алвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а нынешний председатель Конституционного суда Грайр Товмасян останется лишь на должности члена КС.

Закон О внесении изменений в Конституцию Армении вступит в силу на следующий день после его публикации.

Норайр Шогикян


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