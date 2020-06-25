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Закон “Об образовании” адаптирован к чрезвычайному положению

Закон “Об образовании” адаптирован к чрезвычайному положению

Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении дополнения в Закон  Республики Армения “Об образовании”.

Как передает Арменпресс, предложенный правительством законопроект даст возможность правительству в условиях чрезвычайного положения вносить изменения и дополнения в список специальностей и вступительных экзаменов высших учебных заведений на данный год и утверждать  новый список. 

Вследствие введения чрезвычайного положения в Армении возникла необходимость изменить порядок приема в вузы. Прием согласно новому порядку, утвержденному правительством, будет осуществляться на основании результатов одного экзамена посредством онлайн-приема заявлений, новой версии заполнения заявлений. С установлением новых условий приема, соответственно, возникает требование изменить и список уже утвержденных специальностей и вступительных экзаменов.

Проект закона полностью был принят 83 голосами “за”.

Норайр Шогикян


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