Закон “Об образовании” адаптирован к чрезвычайному положению

Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло проект закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “Об образовании”.

Как передает Арменпресс, предложенный правительством законопроект даст возможность правительству в условиях чрезвычайного положения вносить изменения и дополнения в список специальностей и вступительных экзаменов высших учебных заведений на данный год и утверждать новый список.

Вследствие введения чрезвычайного положения в Армении возникла необходимость изменить порядок приема в вузы. Прием согласно новому порядку, утвержденному правительством, будет осуществляться на основании результатов одного экзамена посредством онлайн-приема заявлений, новой версии заполнения заявлений. С установлением новых условий приема, соответственно, возникает требование изменить и список уже утвержденных специальностей и вступительных экзаменов.

Проект закона полностью был принят 83 голосами “за”.

Норайр Шогикян