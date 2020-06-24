НС ратифицировало соглашение меду Арменией и МВФ

Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 24 июня ратифицировало подписанное 23 мая и 1 июня 2020 года письмо-соглашение между Республикой Армения и Международным валютным фондом (МВФ) 88 «Об использовании средств резервной программы и привлечении дополнительных заемных средств». Как сообщает Арменпресс, документ ратифицирован единогласно - 88 голосами «за».

Общий размер кредита в рамках соглашения составляет 315 млн долларов, из которых 280 уже утверждено МВФ и находится на счетах ЦБ, а после ратификации документа будут перечислены на казначейский счет и могут быть использованы. Остальные $35 млн. станут доступны в сентябре по итогам мониторинга выполнения предыдущих обязательств.