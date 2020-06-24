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НС ратифицировало соглашение меду Арменией и МВФ

НС ратифицировало соглашение меду Арменией и МВФ

Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 24 июня ратифицировало подписанное 23 мая и 1 июня 2020 года письмо-соглашение между  Республикой Армения и Международным валютным фондом (МВФ) 88 «Об использовании средств резервной программы и привлечении дополнительных заемных средств». Как сообщает Арменпресс, документ ратифицирован единогласно - 88 голосами «за». 

Общий размер кредита в рамках соглашения составляет 315 млн долларов, из которых 280 уже утверждено МВФ и находится на счетах ЦБ, а после ратификации документа будут перечислены на казначейский счет и могут быть использованы. Остальные $35 млн. станут доступны в сентябре по итогам мониторинга выполнения предыдущих обязательств.


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