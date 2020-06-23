Никол Пашинян поздравил Армена Саркисяна с днем рождения
18:45, 23 Июнь, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Арменом Саркисяном, поздравил его с днем рождения․ Премьер-министр пожелал Армену Саркисяну успехов в ответственной деятельности президента республики во благо нашего государства и народа. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Никол Пашинян также пожелал президенту и членам его семьи крепкого здоровья и счастья.
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