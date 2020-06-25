Армяно-турецкая дипломатическая конфронтация в контексте резолюции Чехии о признании Геноцида армян

Вопрос признания Сенатом Парламента Чехии Геноцида армян стал актуальным еще в 2017 году. 25 апреля Палата депутатов парламента Чехии приняла резолюцию, осуждающую и признающую геноцид армян, что привело к логическому завершению процесса признания Геноцида армян парламентом страны. Это было важно и с той точки зрения, что Чехия относится к числу парламентских демократических государств. Президент Чехии Милош Земан открыто заявил о своей позитивной позиции в связи с признанием Геноцида армян еще в 2014 году во время визита президента Армении Сержа Саркисяна в Чехию, а затем активно содействовал проведению Палатой депутатов парламента Чехии резолюции, осуждающей Геноцид армян.

Спустя годы ожидания оправдались. По инициативе и усилиями заместителей председателя Сената Парламента Чехии Милана Штьеха и Милуше Хорска в рамках 23-го пленарного заседания Сената 20 мая Сенат Чехии принял резолюцию, посвященную 75-летию окончания Второй мировой войны и преступлениям против человечества в ходе двух мировых войн, также и резолюцию, осуждающую Геноцид армян. Она не только по содержанию была очень похожа на резолюцию, принятую Палатой депутатов еще в 2017 году, но и особо подчеркивала причинно-следственную связь между преступлениями против человечества в двух мировых войнах. Резолюция еще раз продемонстрировала важность осуждения Геноцида армян в надлежащем международном контексте.

Принятие резолюции приветствовалось с соответствующей интерпретацией пресс-секретарем МИД Армении Анны Нагдалян, освещалось рядом известных чешских СМИ, в том числе “Ceske Noviny”, “ČTK”, “CT24”, “Czech Radio”, “Prague Morning”. Можно было догадаться, что принятие подобной резолюции не могло остаться безответным со стороны лидеров политики отрицания Турции, внешнеполитическое ведомство которой 21 мая выступило с пресс-сообщением по поводу резолюции Сената, в котором не только объявило резолюцию “недействительной” для нее и осталось верной озвучиванию своих принципов отрицания, но также приписало чешским законодателям “искаженное и коварное мышление” и обвинило их в переписывании истории, не гнушаясь даже распространением ложной информации при озвучивании подобных обвинений. В конце вышеуказанного сообщения МИД Турции ссылается на заявление министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, что принятая резолюция не отражает позицию правительства по данному вопросу. Что особенно интересно, найти указанное в каком-либо официальном источнике не удалось.

Если турецкая сторона своим пресс-сообщением пыталась приостановить обсуждения по основной теме содержания резолюции, то, кажется, получилось совсем наоборот, поскольку чешская пресса дала более широкий отклик на эту тему, обращаясь к сообщению МИД Турции, более детально представляя произошедшее и предысторию Геноцида армян. На заявление турецкой стороны об отрицании откликнулся посол Армении в Чехии Ашот Овакимян, комментарий которого 25 мая был опубликован англоязычным информационным агентством “Prague Morning”. Посол, в частности, отметил: “Это не первая и не последняя подобная официальная реакция Турции на международное признание Геноцида армян. Турция прибегает к очередному шагу отрицания справедливости, тем самым углубляя разрыв между собой и общечеловеческими ценностями. У отрицания нет будущего, в каком бы обрамлении оно не было. Чем больше власти Турции прилагают усилий, чтобы отрицать истину, тем лучше истина пробивает свой путь и становится общественным знанием”.

За комментарием посла Армении в том же издании последовала реакция посла Турции в Чехии, который не только обвинил посла Армении и армянский народ в “насаждении ненависти” и нарушении международных принципов и критериев, но и использовал площадку для широкомасштабного цитирования основных тезисов политики отрицания геноцида, проводимой Турцией.

Ситуация не осталась без ответа и со стороны чешского академического общества: известные чешские издания “Mlada Fronta Dnes” и “Idnes” 9 июня опубликовали комментарий исполнительного директора Центра Терезинштадта по изучению геноцидов Шимона Крбца относительно принятия Сенатской резолюции и откликов вокруг нее, которые были озаглавлены “Голос отрицателям геноцида”. Шимон Крбец открыто заявил, что Чехия стала мишенью дезинформации и отрицания Турции, указав и на ссылку несуществующего заявления главы МИД Чехии со стороны Турции, и распространение в прессе утверждений об отрицании, а также молчание МИД Чехии в связи с неподобающими заявлениями в адрес демократически избранного законодательного органа своей страны и приписываемым ей “заявлениям”.

За публикацией комментария господина Крбеца последовало обращение к теме: “Ятаган и ненависть: резолюция Сената по геноциду спровоцировала дискуссию между двумя послами” другой известной чешской газет “Aktualne.cz”. Автор статьи включил также ответ посла Армении в Чехии своему турецкому коллеге, в котором посол Армении не только квалифицирует отрицание как продолжение геноцида и угрозу безопасности Армении и армянского народа, но и выражает надежду, что посол Турции “однажды пожалеет о своей позиции отрицания и присоединится к смелой группе турецкой интеллигенции, активистов гражданского общества, защитников прав человека, тем, кто открыто бросает вызов официальным заявлениям и признает Геноцид армян, тем самым проложив путь к примирению между армянами и турками”.

Автор статьи приводит и слова турецкого посла, возложенные на министра иностранных дел Чехии по поводу резолюции Сената, согласно которым министр Петржичек на встрече с турецким послом якобы отметил, что принятая Сенатом резолюция не отражает позицию правительства, и комментарий пресс-секретаря МИД Чехии Зузаны Штиховой о том, что правительство Чехии осуждает эти события, однако считает, что их оценкой в первую очередь должны заниматься независимые историки.

На подобную позицию МИД Чехии вновь отреагировал исполнительный директор Центра Терезинштадта Шимон Крбец, который на своей странице в Facebook выразил свой гнев в связи с комментарием пресс-секретаря МИД Чехии, отметив, что в статье, опубликованной в “Mlada Fronta Dnes”, был затронут вопрос о том, что МИД Чехии не отреагировал на нападения Турции в информационном поле в связи с резолюцией Сената.

Отметим, что в отличие от утверждения, содержащегося в пресс-релизе МИД Турции, официальное заявление чешского МИД в связи с принятием резолюции действительно не было опубликовано, что, как сообщили в МИД Армении, по меньшей мере два раза подтверждало посольство Армении в Чехии. В МИД сообщили также, что посол Армении в Чехии во время встречи в МИД Чехии передал свое недовольство в связи с подобными спекуляциями в прессе вокруг данного вопроса.

В статье нашли место также слова автора резолюции Сената, вице-председателя Сената Милана Штьеха о том, что исторические источники свидетельствуют о том, что нацисты вдохновились тем, что Геноцид армян в Османской империи в годы Первой мировой войны не был достаточно осужден. Автор статьи также напоминает, что президент страны Милош Земан также назвал истребление армян Геноцидом. Кроме того, свою точку зрения по утверждениям турецкого посла представил также и председатель Сената Парламента Чехии Милош Вистрчил, который четко заявил турецкому дипломату, что принятие резолюции - выражение воли “независимого Сената”. Примечательно, что свое мнение на эту тему высказал также и директор Пражского института международных отношений, назначаемый МИД страны Ондржей Дитрих, который охарактеризовал подобную реакцию Турции на принятие резолюции Сената как часть “турецкого колорита”, когда турецкая сторона в случае принятия другими государствами подобных резолюций действует согласно принятому стилю действий.

На фоне всего этого Чешское телевидение, начиная с 9 июня, три дня подряд демонстрировало французский документальный фильм “Le Genocide Armenien”, премьера которого состоялась еще в 2008 году. Фильм не показывался на телевидении с 2009 года. Примечательно также и то, что еще 24 апреля, в числе множества других публикаций, на сайте Чешского телевидения была опубликована статья, посвященная 105-й годовщине Геноцида армян, автор которой Якуб Славик, разместив на своей странице в Facebook статью, отметил: “Сегодня 105-я годовщина первого в современной истории Геноцида армян. Жертвами этой резни, осуществленной Османской империей, стали более 1,5 млн армян. Это самая полезная статья, написанная мною для Чешского телевидения”.

На фоне подобных комментариев и осуждения Геноцида армян обеими палатами краеугольного института демократии Чехии говорить о том, что осуждение геноцида не является позицией Чехии, мы считаем излишним.

Ани Сейранян