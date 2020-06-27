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COVID-19: в Арцахе подтвержден 1 новый случай

COVID-19: в Арцахе подтвержден 1 новый случай

27 июня в Арцахе было подтверждено 115 случаев коронавирусной болезни, 87 пациентов были вылечены.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

COVID-19 был выявлен у  жителя  Степанакерта, который  был изолирован в  течение  2  недель, а  сделанный  накануне  тест подтвердился.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на сегодняшний день составляет 115, изолированы 52 человека, количество проведенных тестов - 1904. Случаев смерти от коронавируса в Арцахе не поступало.

Чрезвычайное положение, объявленное в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленное до 11 июня, продлено  до 22:00 часов 11 июля 2020 года включительно.

 

 


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