COVID-19: в Арцахе подтвержден 1 новый случай

27 июня в Арцахе было подтверждено 115 случаев коронавирусной болезни, 87 пациентов были вылечены.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает Министерство здравоохранения Арцаха.

COVID-19 был выявлен у жителя Степанакерта, который был изолирован в течение 2 недель, а сделанный накануне тест подтвердился.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на сегодняшний день составляет 115, изолированы 52 человека, количество проведенных тестов - 1904. Случаев смерти от коронавируса в Арцахе не поступало.

Чрезвычайное положение, объявленное в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленное до 11 июня, продлено до 22:00 часов 11 июля 2020 года включительно.